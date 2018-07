Diez consejos para sobrevivir a la boda de tu ex... o a '3 Bodas de Más' según Inma Cuesta

'3 BODAS DE MÁS' I ESTRENO EL 5 DE DICIEMBRE

Tu ex novio te ha invitado a su boda. Te puede parecer una locura ir, pero para salir victoriosa solo tienes que saber cómo actuar en todo momento… Nuestra Ruth (Inma Cuesta) es toda una experta y te cuenta diez consejos clave para sobrevivir a la boda de tu ex. Aunque en este caso son tres ex y tres bodas. Hasta el 5 de diciembre tienes tiempo de aprender a comportarte en una boda.