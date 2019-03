Ganadores de un lote oficial de '3 Bodas de Más' y recuerda... ¡Todas somos Ruth!

GANADORES:

Ya tenemos a los ganadores del concurso. Nos pondremos en contacto con ellos a través de correo electrónico. Muchas gracias a todos por participar.

Sinopsis:

¿Hay algo peor que tu ex se case con otra y te invite a su boda? Sí, que te pase tres veces en un mes, no saber decir que no y que el único al que consigas convencer para que te acompañe sea tu nuevo becario.

Así arranca '3 bodas de más', la comedia más disparatada de Javier Ruiz Caldera y protagonizada por Martiño Rivas e Inma Cuesta que tendrá que hacer frente a las tres bodas de sus tres ex: Berto Romero, el alérgico al compromiso; Paco León, el surfista pasado de rosca; y Laura Sánchez, el transexual convertido en pibon.

DETALLES DEL PREMIO

- El premio consiste en diez lotes oficiales de la película '3 Bodas de Más'.

- Habrá diez ganadores diferentes.

- Cada ganador recibirá un pack compuesto por: una manta, unos guantes, una ensaladera y una taza de la película.





BASES LEGALES

Consulta aquí las BASES LEGALES de todos los concursos de Atresmedia.