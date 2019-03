'3 Bodas de Más' consigue el mejor estreno de la semana

La comedia española '3 Bodas de Más' se ha convertido en el mejor estreno del fin de semana. Desde el jueves 5 de diciembre, ha recaudado cerca de un millón y medio de euros y ha sido vista por más de 200.000 espectadores en toda España.

Este espectacular arranque confirma a Javier Ruiz Caldera, responsable de '3 Bodas de Más', 'Promoción Fantasma' y 'Spanish Movie', como uno de los grandes directores de comedia de nuestro país. Para su tercera película, Ruiz Caldera ha contado con Inma Cuesta, en un sorprendente cambio de registro, que ha sido altamente valorado por crítica y público.

Producida por AtresmediaCine, '3 Bodas de Más' es una comedia gamberra protagonizada por Inma Cuesta, Martiño Rivas, Quim Gutiérrez, junto con Paco León, Rossy de Palma, María Botto, Laura Sánchez o Bárbara Santacruz. Además, para poner la guinda a la tercera comedia de Ruiz Caldera, el director vuelve a contar con las colaboraciones de conocidos humoristas como Berto Romero, Silvia Abril o Joaquín Reyes.

Y es que, ¿hay algo peor que tu ex novio se case con otra y te invite a su boda? Sí, que te pase tres veces en un mes, no saber decir que no y que el único al que consigas convencer para que te acompañe sea tu nuevo becario.Un alérgico al compromiso, un surfista pasado de rosca y un transexual convertido en pibón...

Tres ex novios para tres bodas. Un cóctel explosivo para Ruth, que tendrá que enfrentarse a su pasado y decidir con quién quiere compartir su futuro.