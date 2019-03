Berto Romero a Inma Cuesta: "Romper contigo me hizo madurar"

CLIP '3 BODAS DE MÁS' I ESTRENO EL 5 DE DICIEMBRE

"Cuando estaba contigo reprimía mis sentimientos para no sufrir". Así de claro es Pedro, interpretado por Berto Romero, antes de entregarle una invitación para su boda a su ex, a la que da vida Inma Cuesta en este adelanto de la película, en el que también podemos ver al personaje de Octavi Pujades. Ruth acepta ir, por compromiso, a la boda aunque dejándole un 'regalito' antes de marcharse. Pero Pedro no será el único ex que le invite a su boda...