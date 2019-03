Ya puedes ver el avance emitido en todos los canales de Atresmedia de '3 Bodas de Más'

¿Hay algo peor que tu ex se case con otra y te invite a su boda? Sí, que te pase tres veces en un mes, no saber decir que no y que el único al que consigas convencer para que te acompañe sea tu nuevo becario.

Así arranca la comedia '3 Bodas de Más' que llega a los cines este jueves 5 de diciembre. La invitada de honor a las tres bodas es Inma Cuesta que interpreta a Ruth, una joven investigadora de una universidad, que irá acompañada por su becario Martño Rivas a las sucesivas bodas de sus ex, de los que fueron sus "hombres de su vida", sin que ella consiga encontrar a su media naranja.

Como ex: el alérgico al compromiso, Berto Romero; el surfista pasado de rosca, Paco Léon y el transexual convertido en pibón, Laura Sánchez. Tres ex novios para tres bodas. Un cóctel explosivo para Ruth, que tendrá que enfrentarse a su pasado y decidir con quién quiere compartir su futuro.Antes de que llegue a los cines, Atresmedia ha emitido una pieza en exclusiva de '3 Bodas de Más' con nuevas y divertidas imágenes de la película que ya puedes volver a ver.

'3 Bodas de Más', la comedia de estas navidades producida por Atresmedia Cine con la colaboración de Warner Bors. Pictures, llega a los cines este jueves 5 de diciembre.