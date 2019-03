"Trabajar con Will Ferrell y Zach Galifianakis ha sido un sueño hecho realidad"

Dylan McDermott asegura que para representar a su personaje no se fijo en ningún asesor de campaña real "me inventé a ese tipo, sabía lo qué había que hacer, muchas veces la inspiración es lo más importante".

Cuando le preguntamos si le gusta hacer de "malo" de la peli, él asegura que siempre tiene que haber alguien que haga ese papel, y afirma que es muy divertido interpretarlo.

En cuanto a su relación con los protagonistas, el actor ya ha trabajado con Will Ferrell en 'Saturday Night Live' y simpre he sido un admirador suyo, por su inteligencia y por hacer la gente se sienta cómoda 'con él sale todo de manera natural, y Zach Galifianakis también es muy inteligente, ambos son dos gigantes de la comedia'.

Para Dylan McDermott hacer este tipo de papeles, con tanta improvisación, no te puedes preparar nada, si lo haces no gustarás a nadie. Lo que esta claro es que el actor se lo ha pasado pipa participando en el rodaje, "me he divertido tanto, que muchas veces me costaba mantenerme serio".