La 'Torrentemanía' llega a Montevideo

Unos trescientos seguidores demostraron hoy que el fenómeno de 'Torrente' es también rioplatense al agasajar a Santiago Segura con una recepción digna de una estrella de rock en el "Torrente Bar" de Montevideo, un local uruguayo dedicado al personaje cinematográfico.

Después de darse un baño de multitudes en Argentina, donde asistió a varios programas de televisión y dio entrevistas a los principales diarios, Segura tuvo hoy un fugaz paso por la capital uruguaya, que comenzó con una rueda de prensa y concluyó con un acto que el actor y director difícilmente olvidará.

"Me ha sorprendido y, al mismo tiempo, aterrorizado. Ahora sé lo que siente Justin Biever", afirmó a Efe un sorprendido Segura ante el caluroso recibimiento, mientras firmaba autógrafos sin cesar.

Sus seguidores, que por momentos interrumpieron el tráfico frente al bar, enloquecieron con su llegada y se abalanzaron sobre él para fotografiarlo al grito de "Torrente", "Viva el Atleti", "Vamos a hacernos unas pajillas", "Vamos a bailar con el Fary" y otras expresiones relacionadas con el personaje cinematográfico.

Con paciencia y muy buen humor, Segura logró traspasar la marea humana para entrar en el establecimiento, que además de llevar ese curioso nombre, es un restaurante temático en el que abundan imágenes vinculadas con "el brazo tonto de la ley".

Al final de la velada, a la que asistió la embajadora de España en Uruguay, Aurora Díaz-Rato, uno de los propietarios del local, Pablo Maldonado, no paraba de repetir "es increíble", mientras Segura seguía firmando autógrafos y tomándose fotos junta a la parrilla, que degustó y compartió con los entregados comensales.

"Es como un amigo más de la casa, una persona normal", indicó a Efe Maldonado, que inauguró el bar en agosto de 2009 con "unos amigos fanáticos del personaje" con los que se juntaba desde hacía años a ver las películas de la saga.

"A todos nos gustaría alguna vez ser Torrente", aseguró el empresario, antes de confesar que su novia y las de sus socios "odian" el lugar aunque poco a poco se han acostumbrado a él.

En realidad, la imagen del restaurante, un establecimiento de aspecto rústico pero muy pulcro y con los baños absolutamente impolutos, está bastante alejada de los tugurios a los que acude en sus filmes el policía madrileño.

La idea de que Segura visitara el "Torrente Bar" fue de la distribuidora, que a partir del 28 de abril proyectará en cuatro salas de Uruguay la cuarta parte de la saga. En Argentina será vista en 38 salas, explicó el actor y director español a Efe.

"Ya en Buenos Aires me sorprendió que la gente me parara por la calley se quisiera hacer fotos conmigo, que los taxistas me conocieran", indicó el actor, que, como no podría ser de otra forma, recibió un mate de regalo y firmó bufandas del Atlético de Madrid, en el que juega el uruguayo Diego Forlán.

Entre sus seguidores en Argentina, reveló, se encuentra el jefe de gabinete de la presidenta Cristina Fernández, Aníbal Fernández, de quién dijo que lo invitó a la Casa Rosada y que le recitó de memoria diálogos de "Torrente 3".

"Me dijo que cuando viajan en el avión presidencial y se duerme la presidenta, ponen mis películas", detalló a Efe. "Al final nadie es profeta en su tierra", concluyó.