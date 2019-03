Santiago Segura nos revela sus escenas favoritas de 'Torrente 4'

'Torrente' visto por Santiago Segura. Son algunas de las escenas favoritas del creador de este particular personaje. El favor del público ya lo tiene: 657 salas de cine estrenarán 'Torrente 4', todo un récord nunca antes logrado por otra película española. Un éxito que garantizaría nuevas aventuras. 'Me da mucha pereza dirigir otra película que no sea de Torrente. Si el público lo quiere, le voy a dar "torrentazos" hasta que se aburran', dice Segura.

Aplauso popular no siempre compartido por la crítica. Algo a lo que Santiago Segura ya está acostumbrado. 'Tengo la cara muy curtida después de recibir tanto. ¿Como voy a pensar como Torrente si es un anormal?', dice el actor. Después de cuatro entregas, el director-actor desvela el secreto de esta saga. 'El gran secreto es que en todas ha estado Tony Leblanc', dice.

'Yo creo que es una película graciosilla, que no está mal', dice Tony Leblanc. Y junto a él pequeñas apariciones de Kun Agüero, Fábregas, Sergio Ramos, Carmen Martínez Bordiu, Francisco, el cantante, Esteso... Más de 20 personajes populares, incluído Bisbal, para jugar a "adivina quién sale en la última de 'Torrente".