"Torrente es para España lo que Spiderman para los americanos"

El público de Torrente no tiene edad: jóvenes y no tan jóvenes se han dado cita en el cine para no perderse la última entrega de la saga. Lo han hecho en 3D y parece ser que la experiencia les ha encantado, ¡se lo han pasado en grande!

La diversión, acompañada de acción y cameos de famosos, se ha ganado, una vez más, a unos seguidores que estaban deseando ver el regreso de su ídolo en la gran pantalla con 'Torrente 4: Lethal Crisis'.

Mucho cachondeo y buen rollo entre los fans 'torrentianos' tras ver la trepidante aventura del personaje protagonizado y dirigido por Santiago Segura. No es raro que la mayoría de ellos quieran hacer un 'cameo' en la próxima película de Torrente. ¿Será posible?

'Torrente 4' en cifras

Las cifras obtenidas por 'Torrente 4' en su estreno en España la han situado en el sexto lugar entre las películas con mayor recaudación a nivel mundial en este pasado fin de semana. El dato es más elocuente todavía si se tiene en cuenta que los cinco títulos que le preceden en el ranking se están exhibiendo en más de 30 países simultáneamente y Torrente sólo se exhibe en uno.

Gracias a la entusiasta respuesta del público (más de un millón de espectadores en sus tres primeros días de exhibición) hacia la película dirigida y protagonizada por Santiago Segura, la industria cinematográfica española ha ascendido este pasado fin de semana en el ranking mundial del décimo al tercer puesto.

'Torrente 4', además, se ha convertido en una locomotora para el sector, que ha visto como durante este fin de semana 2.100.000 personas acudían a los cines para ver las diferentes propuestas de la cartelera actual cuándo la tendencia en los últimos meses ha sido la de no sobrepasar el millón de espectadores por fin de semana.