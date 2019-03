Santiago Segura: "Hubo un político que quiso salir en 'Torrente 5' y su partido no lo vio conveniente"

Definir 'Torrente 5' en dos palabras ha sido misión casi imposible. En palabras de Jesús Janeiro, que debuta en el cine en la quinta entrega de la saga, es "in-destructible". "im-presionante", según Santiago Segura, y Alec Baldwin lo define como "apropiado".

Añadimos que Torrente es "in -combustible". Ahora este policía poco ejemplar sale de la cárcel en un futuro año 2018 con la decisión de convertirse en un fuera de la ley.

"Nos han echado de la Unión Europea, hemos vuelto a la peseta, Cataluña es independiente... y él está jodido porque era policía y le han metido en la cárcel y cree que es injusto", explica el actor, director, guionista y productor Santiago Segura.

Un golpe a un casino, una banda de lo más variopinto y un cerebro maquiavélico al que da vida Alec Baldwin. "Alguien contactó con el padre de mi mujer, que es española, y cuando leí el guión pensé "madre mía", aunque luego vi la primera y la segunda parte y vi que Santiago es muy divertido", nos explica el actor estadounidense.

Parece que ninguna cara se resiste a salir en la saga aunque hay excepciones. "Hubo un político que me expresó su deseo de salir en la película y le escribí un papelito. A la hora de rodar, unas semanas antes, me dijo que en su partido no lo veían conveniente".

Producida por Atresmedia Cine 'Torrente 5: Operación Eurovegas' llega este viernes a los cines.