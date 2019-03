'Torrente 5: Operación Eurovegas'

Repite conmigo: "I dont know where I am". ¿Fácil? Pues aquí una prueba de que en realidad no lo es tanto. Lo puedes comprobar con Jesulín de Ubrique en esta toma falsa de 'Torrente 5: Operación Eurovegas'. Estreno en cines el 3 de octubre.