Alec Baldwin: "Mis suegros me llamaron para que viniese a España a hacer 'Torrente 5'"

La presentación oficial del actor como nuevo fichaje de Torrente ha sido muy madrugadora: A las 8 de la mañana. Pese a la hora, café en mano Alec Baldwin y Santiago Segura demuestran ante las cámaras bastante compenetración. Aunque más que la química, la que ha logrado que la estrella de Hollywood participe en 'Torrente 5' es Hilaria Baldwin.

La actual mujer del actor tiene padres españoles.

"Mi suegro y mi suegra, me llamaron y me dijeron: "¿Quieres venir a España a hacer una película? ¡Seguro¡ - relata Alec Baldwin en la única entrevista que ha concedido este miércoles antes de incorporarse al rodaje. "¿Cuál es la película? - 'Torrente 5' - ¿Qué es eso? - Y me dijeron : es el hombre más asqueroso de todo cine español. Genial me encanta".

Baldwin y Segura ruedan estos días en Madrid. Pero -aparte también del fichaje de Jesulín de Ubrique- de esta producción poco más se puede contar.

Esta quinta entrega arranca cuando Torrente sale de la cárcel y planea atracar un casino con la ayuda del antiguo jefe de seguridad del mismo. Para ello recluta a un grupo de "especialistas" en la materia. Al final la cosa no resulta ser fácil.'Torrente 5' cuenta con la participación de Telefónica Estudios, Ono y Atresmedia Cine.

La producción ejecutiva está en manos de Amiguetes Enterprises SA y su distribución corre a cargo de Sony Pictures Releasin de España.