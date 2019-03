Alec Baldwin: "Me dijeron que en España todo el mundo ama a Torrente"

"He estado en Broadway, he hecho películas grandes, pequeñas, televisión, radio, ¡todo! Trabajar en 'Torrente 5' es la única pieza que faltaba en mi carrera", cuenta Alec Baldwin en la entrevista que nos concede en exclusiva en su presentación oficial en Madrid, en la que además confesó los verdaderos motivos que le llevaron a embarcarse en esta aventura en nuestro país.

"La verdad es uno de los productores conoce a alguien, que conoce a alguien que conoce a los padres de mi mujer. Y entonces mis suegros me llamaron y me dijeron: ¿Tu querrías venir a España para hacer una película? y les pregunté, ¿qué película?"

La película podría llamarse 'Torrente's Eleven'

La película era 'Torrente 5' que, según los suegros del actor, es la cinta protagonizada "por el hombre más desagradable de todo el cine español". Aunque, en su investigación, que le llevó al consulado de nuestro país en Nueva York, se encargaron de explicarle que "en España todo el mundo ama a Torrente". "Creen que es el hombre más divertido del mundo", le dijo allí un hombre "con un precioso traje que le invitó a café en su oficina".

Santiago Segura confirma la explicación de cómo Baldwin llegó a involucrarse en la película'. "Pensábamos que la mejor forma de ficharle era que le convencieran sus suegros", explica el creador de la saga, que además avanza las claves de su elección. "Necesitaba a un hombre misterioso que contrastara con nosotros, y Alec, a pesar de ser un galán de Hollywood, tiene un sentido del humor muy grande, y eso era muy importante".

Baldwin lo demuestra en el ecuador de la entrevista pidiendo que alguien le traduzca las respuestas de Santiago Segura por si está diciendo "que tiene alguna enfermedad venérea" sin que él se entere.

"Si hubiesen enseñado la película y no me hubiera gustado creo que no lo hubiera hecho"

De nuevo serios, Baldwin aclaró que no ha visto ninguna de las entregas anteriores. "Si hubiesen enseñado la película y no me hubiera gustado creo que no lo hubiera hecho, y yo quería venir por el viaje gratis para mi mujer". "Una vez que me ofrecieron mucho dinero por poner mi voz a un videojuego muy famoso. Mi personaje tenía que matar a un policía y yo dije que no es esa clase de cosas que yo no quiero hacer. Pero Torrente no tiene nada que yo no haya hecho o que no haya visto antes", explicó el actor.

Un periodista se juega la vida (te lo podríamos contar todo, pero luego tendríamos que matarte") intentando sonsacar algún detalle de la trama o el nombre de algunos de los muchos cameos que son habituales en las películas de Torrente, pero aún así, de la entrevista sacamos dos primicias: que la quinta entrega podría llevar el título de "Torrente’s Eleven" y que volveremos a ver a "Amparito".

'Torrente 5' cuenta con la participación de Telefónica Estudios, Ono y Atresmedia Cine. La producción ejecutiva está en manos de Amiguetes Enterprises SA y su distribución corre a cargo de Sony Pictures Releasin de España.

Con un presupuesto de 8,5 millones de euros, el rodaje de esta quinta entrega se inició el 25 de noviembre pasado y se prolongará hasta el próximo mes de marzo en localizaciones de la Comunidad de Madrid, de Ciudad Real y de la República Dominicana.