Videoblog de 'Toro' (XI): Así es López, el personaje de Luis Tosar

"López es el de desestabilizador, todo lo que hace lo hace medio mal, es un tipo complejo". Así define Luis Tosar a su personaje en 'Toro'.

Kike Maillo, director de la película, explica que "López es un personaje misterioso, en el sentido de que no acabas de saber nunca de qué pie cojea". "Es un seductor" añade, "es un tipo que podría alegrarte una tarde, que puede traer la magia".

Claudia Canal, que interpreta a Diana, la hija de López en 'Toro', nos cuenta que su padre "no se interesa" por su hija. "Se quedó conmigo porque me quiere pero no es un buen padre".

Kike Maillo habla sobre Luis Tosar

"Es uno de los tres mejores actores españoles que hay, es muy sencillo trabajar con él. Hay tres o cuatro personalidades que me he encontrado en mi vida con las que podría rodar una película sin guion y Luis es una de ellas", sostiene Kike Maillo.

Claudia Canal le define de una forma mucho más inocente: "Cuando le copias sabes que lo has hecho bien".