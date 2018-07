Primeras imágenes de George Clooney y Jean Dujardin en el rodaje de 'The Monuments Men'

'The Monuments Men' dirigida, coescrita, junto a Grant Heslov, y producida por George Clooney centra su historia en el grupo enviado por el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt a Alemania para recuperar las obras de arte robadas por el ejército nazi y proteger las que aún seguían en pie.

La cinta cuenta con un reparto de lujo encabezado por el propio Clooney, que además de dirigir, escribir y producir, también actúa, seguido por Matt Damon y Cate Blanchett. Entre el resto de actores encontramos a Bill Murray, John Goodman, Bob Balaban, Hugh Bonneville y el francés Jean Dujardin.

En las imágenes podemos ver como el actor francés Jean Dujardin se pone a las ódenes de George Clooney para formar parte del pelotón de historiadores encargados de recuperar las obras de arte en manos de los nazis. Además, también podemos ver disfrutar de varias fotos de todo el grupo en plena misión y de los dos protagonistas principales, Clooney y Damon, conversando en una de las escenas de la película.

La trama del filme está basada en una adaptación del libro ‘The Monuments Men: Allied Heroes, Nazi Thieves, and the Greatest Treasure Hunt in History’, escrito por Robert M. Edsel y Bret Witter en 2009.

Tras haber finalizado el rodaje, el estreno de ‘The Monuments Men’ en Estados Unidos está programado para diciembre de 2013. En España tendremos que esperar algo más para disfrutar de la película.