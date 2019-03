Stephenie Meyer: "'The Host' es una historia más profunda que la 'Saga Crepúsculo'"

'The Host (La Huésped)' será la primera parte de una trilogía, no solo literaria sino cinematográfica, cuyas continuaciones se publicarán bajo los títulos de 'El Alma' y 'La Buscadora'. A pesar de que Meyer escribió el libro hace más de cinco años, es este mes cuando veremos su adaptación en la gran pantalla y la expectación que se ha creado parece no tener freno.



Su argumento se centra en un mundo futuro, donde la Tierra ha sido invadida por una raza extraterreste que se alojan en el cuerpo de los seres humanos y son capaces de controlar sus mentes. Melanie Stryder (a quien da vida Saoirse Ronan) es invadida por uno de estos seres, de nombre Wanderer, a quien comienza a resultarle difícil controlar las emociones, sentimientos y recuerdos del cuerpo que habita.

La presencia alienígena comienza a darse cuenta del problema que supone la tremenda resistencia de Melanie a abandonar su cuerpo y, en especial, sus profundos sentimientos hacia Jared (interpretado por Max Irons. Todo esto les llevará a adentrarse a ambas en un viaje inesperado en busca del grupo de humanos que aún se resisten a la invasión extraterrestre.



"La historia es más profunda que la que se muestra en la Saga Crepúsculo, se trata de la humanidad y de nuestra respuesta", afirma la autora de la novela, "pero me preocupaba su adaptación al cine, no sabía si perdería su esencia o el aspecto que tendría; pero el director, Andrew Niccol, ha logrado realizar la mejor versión del libro posible'.



El director, a quien ya habíamos visto triunfar en el mundo de la ciencia ficción con 'Gattaca', logró su objetivo manteniendo la emoción y el amor que se muestra en la historia. Además, los miembros del reparto (entre los que encontramos a Saoirse Ronan interpretando el papel protagonista, a Max Irons y a Jake Abel) han puesto todo de su parte para que la novela de Meyer haya sido llevada al cine de la mejor manera posible.

Una invasión alienígena y una historia de amor presentada a través de la madurez de una adolescente que se niega a perder a sus seres queridos, sonlos ingredientes de esta nueva película que, sin duda, dista de los trabajos anteriores de Stephenie Meyer. Lo dicho, el 22 de marzo en cines.