Saoirse Ronan: "Me gusta hacer las escenas de riesgo porque es mucho más realista"

La actriz Saoirse Ronan ha compartido sus experiencias durante el rodaje de 'The Host'. Ha confesado sentirse más cómoda grabando ella misma las escenas más arriesgadas, al considerar que así quedan más realistas.

"Hay una escena en la que salto de un balcón para ello me colocarón un arnés y me preguntáron que si estaba segura", ha comentado Ronan. "Durante el rodaje hacían apuestas de que no iba a ser capaz de hacerlo y se equivocaron". La joven actriz afirma que el rodaje ha sido estupendo y muy divertido.