'The Host' es una película destinada a convertirse en otro 'fenómeno fan' entre los más jóvenes. De hecho, se basa en un libro de la autora de la famosa saga 'Crepúsculo', y como en ésta, también tiene mucho romance y acción.

La idea es: 'si no tienes los ojos blancos...entonces no eres un invasor'. El mundo ha sucumbido a unos alienígenas que se apropian de la mente de los humanos y dejan el cuerpo intacto.

Poca gente se ha librado. Los que no han sido abducidos intentan escapar. Y en medio de esta persecución, nace el romance. Una historia creada por la misma autora de la saga Crepúsculo. "Se me ocurrió mientras me aburría durante un viaje", cuenta la escritora Stephenie Meyer.

"Es todo un honor que nos comparen con esa saga y sus actores", dice Max Irons, uno de los protagonistas. "De momento me siento cómoda con la fama", asegura Saoirse Ronan, la chica de la película.

La apocalíptica historia de amor y odio entre extraterrestres y humanos llegará este viernes a nuestro país. Vigilen si alguien entra en el cine con gafas de sol.