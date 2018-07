¿Conseguirán Andrew Garfield y Emma Stone desbancar a Tobey Maguire y Kirsten Dunst?

100% Ryan Gosling y Rachel McAdams

Ryan Gosling interpreta a un joven obrero, galán despreocupado y seguro de sí mismo; Rachel McAdams es esa joven burguesa, alocada y risueña. Juntos hacen una maravillosa pareja, llena de química y nos muestran la inocencia y locura de la adolescencia durante un verano perfecto. Por ese motivo se merecen el primer puesto. Su complicidad en cada mirada y en cada gesto provocan que los espectadores disfrutemos con una de las historias de amor que ha marcado a toda una generación.

93% Mario Casas y Clara Lago

Han sido un descubrimiento en la gran pantalla. Sus miradas de complicidad y sus personalidades tan parecidas han conseguido encajar a la perfección. La naturalidad con la que expresan sus emociones y sus pasiones los han convertido en la pareja del momento. Entre ellos saltan chispas y hay pura química en sus miradas. Por eso les otorgamos el segundo puesto, ya que siempre estará el recuerdo de Babi.

87% Tobey Maguire y Kirsten Dunst

Sus facciones delicadas, sonrisa encantadora y cierta coquetería disfrazada de ternura, Kristen Dunst fue la encargada de conquistar al hombre araña. Él era un chico sencillo y tímido y pronto saltó la chispa entre ambos. Congeniaron la primera vez que se vieron y así han estado durante tres entregas de Spiderman. Ahora, en el reinicio de la saga serán sustituidos por Andrew Garfield y Emma Stone, ¿conseguirán arrebatarles el tercer puesto?

74% John Travolta y Olivia Newton-John

¿Quién no se ha disfrazado alguna vez de Sandy esperando encontrar a su Danny Zuko? Los personajes del famoso musical ‘Grease’ fueron un referente para toda una generación. A pesar de vivir en mundos diferentes, siempre había momentos para una mirada complice que dejaron al público enamorado de los personajes. A día de hoy siguen siendo un referente y toda la química que derrocharon hace ya más de 30 años en la gran pantalla quedará grabada en la retina de muchos.

60% Hugo Silva y Adriana Ugarte

Compartían la otra cara del amor, pero cuando estaban juntos eran cómplices y cariñosos. Están en un término medio. De lo romántico pasaron al miedo, al control, la dependencia, algo enfermizo que nada tiene que ver con el amor. Sin embargo, esta pareja explosiva tienen un 60% de química entre ellos. Y es que, cuando están juntos derrochan pasión por los cuatro costados.

55% Kristen Stewart y Taylor Lautner

¿Kristen y Taylor? Pues sí. A pesar de que la mortal contrae matrimonio con el vampiro, la química que existe entre el hombre lobo desde sus inicios de la saga supera el 50%. Cada vez que están juntos, inevitablemente, hay tensión. Esas miradas, esa complicidad, picardía y el constante tonteo hicieron pensar que el amigo licántropo de Bella pudiera conquistarla al igual que nos conquistó a todos nosotros.

46% Orlando Bloom y Keira Knightley

Tres entregas no fueron suficiente para demostrar que entre Keira Knightley y Orlando Bloom existía algo de química. Quizás, por todo el tiempo que llevan trabajando juntos en ‘Piratas del Caribe’ había ese feeling, que acabó con un apasionado beso que se hizo de rogar durante las primeras películas de la saga.

35% Sarah Jessica Parker y Dermot Mulroney

Pereza él y pereza ella. No es el mejor papel de ninguno de los dos y la química entre ellos es prácticamente nula. Al igual que con su familia política, que la odian y la relación aunque sea por cortesía, es inexistente. Le otorgamos un 35% por el aguante de Sarah Jessica Parker y por los pocos momentos de complicidad que vemos con Dermot Mulroney.

23% Katherine Heigl y James Marsden

Ella, una chica que había sido dama de honor durante 27 veces. Él, un periodista que busca hacer noticia a Katherine por su adicción a las bodas. El carácter pícaro y chulesco de James, hace que salten chispas entre ellos alguna que otra vez. Por eso, les damos el 23 por esta divertida comedia a la que la actriz nos tiene acostumbrados.

16% Penelope Cruz y Matthew Mcconaughey

Entre el explorador Dirk Pitt y la Doctora Eva Rojas no es que haya precisamente complicidad. Juntos forman un gran equipo pero fuera de ahí su química es practicamente nula. Por eso, les damos un 16 por el feeling que mostraron Pe y Matthew lejos de la gran pantalla.

5% Kate Winslet y Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio tenía 23 añitos cuando rodó la película y sin embargo Kate a pesar de tener solo un añito menos parecía su madre. Les damos un 5% a esta relación tan empalagosa de niña rica con niño pobre que, a pesar de todo, hizo vibrar a una generación. Más por la guapura del actor que por la historia de amor y química que había entre ambos.

3% Patrick Swayze y Jennifer Grey

No tienen, ni de lejos, la misma química explosiva de los actores de nuestro ranking. Ella lo intentaba pero su rostro angelical de niña buena, incluso de sosa, no consiguió conquistar al musculado Patrick Swayze. Como pareja de baile se entendían a la perfección pero sus miradas no convencían del todo.

0% Cameron Díaz y Tom Cruise

Nada de nada. Es la segunda película en la que trabajan juntos, pero por más que lo intentan no lo consiguen. Cruise interpreta a un espía y Cameron se convierte en 'cómplice' por accidente, pero no tienen la complicidad que nosotros estamos buscando. A pesar del esfuerzo por implicarse en el rodaje no tienen ni chispa ni química en la gran pantalla. Ni el encanto de la ciudad andaluza hizo que inerpretaran a una pareja de enamorados... ¿Será por mezclar besos con puñetazos?

¿Y Andrew Garfield y Emma Stone? El antiguo Spiderman Tobey Maguire dejó el listón muy alto. La química con su entonces chica Kristen Dunst dejaron los termómetros al rojo vivo. El próximo 6 de julio llega a los cines ‘The Amazing Spiderman’ el reinicio de la saga con nuevos protagonistas. Como hombre araña Andrew Garfield y como chica que caerá en sus redes Emma Stone. El próximo viernes sabremos si esta nueva pareja de cine hace que revienten los mercurios…