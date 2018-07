Envía tus preguntas para Clara Lago

Después de haber recibido en el plató de los videoencuentros a Mario Casas, María Valverde y el director Fernando González Molina, el próximo viernes 29 de junio a las 17:00 vendrá a antena3.com Clara Lago. La actriz que se incorpora en 'Tengo ganas de ti' para dar vida a Gin, el nuevo amor de Hache.

Su papel es completamente opuesto al de María Valverde. Gin no da explicaciones a nadie y hace lo que quiere. Tiene varias dotes que se van descubriendo a lo largo de la película. No solo sabe montar en moto sino que además boxea, baila, e incluso canta como pudimos ver en el making of de la película.

Sabe hacer de todo y eso será lo que provocará que Mario Casas se enamore de ella. Aunque esta vez tendrá que elegir.