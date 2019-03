Primer tráiler de 'Tenemos que hablar': Michelle Jenner y Hugo Silva tienen una conversación pendiente

ESTRENO EL 26 DE FEBRERO

¿Cómo explicarle a tu ex, que está hundido en la miseria, que has rehecho felizmente tu vida y que quieres el divorcio? Es el dilema que se le plantea a Nuria (Michelle Jenner), que tendrá que explicar a su cenizo ex marido Jorge (Hugo Silva) que quiere pasar página definitivamente. ¿Sabrá hacerlo o se meterá en un lío? El próximo 26 de febrero se estrena la nueva película de David Serrano.