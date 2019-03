Ernesto Sevilla: "Ya desde el guión pude ver que 'Tenemos que hablar' tenía mucha gracia"

"Hago de compañero de piso y amigo de Jorge (Hugo Silva), y soy como su escudero, siempre está con él para intentar recuperar todo lo que ha perdido". Este es Lucas, el personaje de Ernesto Sevilla en 'Tenemos que hablar' según el propio intérprete.

"Lo primero que oí es que estaba dirigida por David Serrano, y yo soy muy fan de 'Días de fútbol', y en la separata ya vi por dónde iba mi personaje y que tenía mucha gracia", explica Sevilla en la entrevista.

"Lo de 'Tenemos que hablar' me lo han dicho, y cuando más miedo me ha dado es cuando me lo ha dicho mi novia, que ya no es mi novia, así que imagínate. Ese 'Tenemos que hablar' fue horrible", confiesa el actor.

¿Qué veremos en 'Tenemos que hablar'?

'Tenemos que hablar' gira en torno a la historia de Nuria, una chica que lo tiene todo en la vida, pero que necesitará el divorcio de su desastroso ex marido para conseguir la felicidad completa.

Jorge, en cambio, tiene muy mala suerte en la vida y todo le va fatal, lo que hace que Nuria se preocupe por él y que elabore un alocado plan para conseguir lo que necesita sin terminar de hundir a Jorge.

Completan el reparto de la cinta, que se estrena el 26 de febrero, Ernesto Sevilla, Verónica Forqué, Óscar Ladoire y Belén Cuesta.