Lady Isabel

Kate Mara nació y se crió en Bedford, Nueva York, y empezó a actuar en teatros locales a los catorce años. A los quince, debutó en el cine con la película ‘Caprichos del destino’, dirigida por Sydney Pollack. Después, protagonizó ‘Tadpole’, película de Gary Winick.

En su filmografía constan películas como ‘Brokeback Mountain’, de Ang Lee, dónde interpreta a la hija de Heath Ledger; ‘Equipo Marshall’ dónde actuó junto a Matthew McConaughey y Matthew Fox, ‘Stone of destiny’ de Charles Martin Smith, protagonizada por Charlie Cox; y ‘The open road’, de Michael Meredith, donde comparte cartel con Justin Timberlake y Jeff Bridges.

En 2009, Mara trabajó con Josh Radnor y Malin Akerman en ‘Happy thank you more please’ o en ‘Iron Man 2’ de Jon Fraveau. A principios de 2010, Kate Mara rodó ‘127 horas’, de Danny Boyle, junto a James Franco y Amber Tamblyn.

Aunque también hemos visto a la actriz en numerosas series de televisión como ‘24’ y más recientemente, ‘El séquito’.

El próximo 22 de julio estrenará en los cines su última película 'Templario'.