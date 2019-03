Kate Mara: "Soy la única chica de la película lo cual es interesante"

Kate Mara comenzó su carrera cinematográfica con catorce años. Debutó en la gran pantalla en 1999, junto a Harrison Ford y Kristin Scott Thomas en la película ‘Caprichos del destino’ dirigida por Sydney Pollack.

A pesar de su gran interpretación no volvimos a verla en el cine hasta 2005 en la película 'Leyenda Urbana 3'. Tras su regreso a la gran pantalla le siguieron títulos como ‘Brokeback Mountain’, que fue premiada por la Academia de cine de EEUU o la comedia ‘Pequeños grandes héroes’ que protagonizó junto a Tim Allen en la que junto a otros cuatro chicos, formaba parte de un nuevo equipo de superhéroes.

Más tarde la pudimos ver en ‘We are Marshall’ junto a Matthew McConaughey y Matthew Fox o en ‘Shooter’, drama que protagonizó junto a Mark Wahlberg. Otro de sus trabajos fue la comedia dramática en la que compartió cartel con Justin Timberlake ‘The open road’, o ‘Transsiberian’, thriller que protagonizó con el actor español Eduardo Noriega.

Aunque su carrera como actriz, se consolidó en el año 2010 cuando protagonizó 'Happy thank you more please’, ‘127 horas’ o ‘Iron Man 2’, dónde interpretó a Bethany Cabe .

En televisión también ha tenido algunas apariciones y papeles espontáneos en series como ‘Madigan Men’ o ‘Jack and Bobby’.

El próximo 22 de julio estrenará la película 'Templario' y tiene otros tres proyectos para el prócimo año.