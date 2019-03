Mark Wahlberg: "La película está llena de escenas divertidas"

"La primera vez que leí el guion la idea me pareció muy tonta" así de tajante se mostraba Mark Wahlberg al hablar de 'Ted'. En ella el actor interpreta a un hombre que deseó que su oso de peluche cobrase vida y del que no se ha separado desde entonces. Una comedia politicamente incorrecta que sorprendió al propio actor, "fue muy fuerte leer el guion y luego verlo en pantalla".

Pese a que la experiencia del actor en el rodaje fue muy divertida y el ambiente era inmejorable, Wahlberg nos confesaba que la interpretación debe ser seria "para que sea lo más real posible", aunque para ello tenga que sufrir las consecuencias, "mis hijos no dejan de golpearme con osos de peluche", añade el protagonista de la cinta.

Cuando se le pregunta sobre la escena más descarada de la película el actor no sabe cual elegir:"cuando Ted consigue trabajo en el supermercado o las escenas con la chica o cuando regresamos a casa y está rodeado de prostitutas...".

Como en todo, Wahlberg, también ha tenido que sufrir detrás de las cámaras. Una de las escenas de la película el actor se ha visto obligado a bailar "lo hice porque me lo pidió Seth. No me gusta cantar ni bailar", pero reconoce que "lo que queremos es hacer reir al público".

En 'Ted', Mark comparte cartel con Mila Kunis bajo la dirección de Seth McFarlane para mostrarnos esta divertida película, donde te cuestionas hasta qué punto deseas que tus sueños se hagan realidad.