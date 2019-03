Los frikis celebran su VI Día del Orgullo Friki con la temática de Star Wars por bandera

Este año, los frikis del mundo celebran el VI Día del Orgullo Friki "más frikis que nunca", tal y como dicen en la web oficial de la efeméride.



El tema de este año del día no podría ser otro que "la Saga de las Sagas": Star Wars. La razón, aducen desde la web, es que este año se encuentra en un "vacío galáctico", es decir, no es una fecha especial para los amantes de la saga de Lucas: ni es el aniversario de ninguna película, ni se estrena nada nuevo en cine ni tele...



En la web lamentan que incluso en las tiendas hay escasez de merchandising. Así que si también te ocurre lo mismo y echas de menos alguna camiseta nueva con la cara de Darth Vader o una figura de Han Solo, igual te puedes hacer con la camiseta oficial del Orgullo Friki 2011, con el eslogan: "May the freak be with you".



Desde la web quieren darle al día la importancia que se merece y recuerdan al mundo que el Friki "lo es siempre y que no le importa que se lo recuerden en periódicos e informativos". "Seas de la Alianza o el Imperio, seas un wookie o Chewbacca... ¡¡¡Únete a la Celebración!!!", corean. El vídeo que han publicado, como pueden comprobar, es impagable.



Además de celebrar el espíritu friki, desde la web oficial han organizado una buena serie de actividades este 25 de mayo por toda España. En Alicante, Barcelona, Bilbao, Logroño, Madrid, Murcia, Sabadell y Santa Cruz de Tenerife hay convocadas quedadas de disfraces y otras actividades, con descuentos en múltiples tiendas.



Así que, ya sabes, saca del disfraz tu uniforme de soldado imperial o tu disfraz de Pac-Man y pásate por alguna de las convocatorias. ¡Muéstrale al mundo con orgullo que eres un friki de manual!