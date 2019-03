La faceta más ilegal de Oliver Stone en 'Salvajes'

Oliver Stone ha decidido pasarse al bando de lo ilegal: si en 2010 se sumergió en la bolsa con 'Wall Street: el dinero nunca duerme', ahora vuelve a la gran pantalla con 'Salvajes', una película basada en la novela negra de Don Winslow.



Matones, traficantes, amor a tres bandas, policías corruptos y mujeres poderosas. Podría resumirse así los pilares fundamentales sobre los que descansa 'Salvajes'. El propio autor de la novela ayudó a adaptar el guión a Oliver Stone, y más tarde se uniría Shane Salerno.



Con tonos cálidos propios de la costa californiana de Laguna Beach, donde se sitúa la acción, Oliver Stone nos cuenta la historia de dos emprendedores. Ben (Aaron Taylor-Johnson), es un budista pacífico y caritativo, y su mejor amigo Chon (Taylor Kitsch) es exmiembro de las fuerzas especiales de la Marina estadounidense y exmercenario.



Ambos han montado un lucrativo negocio casero: plantar y vender una de las mejores marías que jamás se ha obtenido. También comparten un amor único con la extraordinaria y bella Ophelia (Blake Lively). Llevan una vida idílica en este pueblecito del sur de California hasta que se instala un cártel mexicano de Baja California y exige que el trío se asocie con ellos.



Pero la despiadada jefa del cártel (Salma Hayek) y su brutal matón Lado (Benicio Del Toro) no toman en cuenta la fuerza del vínculo que une a los tres amigos. Ben y Chon, con la ayuda que les proporciona a regañadientes un escurridizo y nada limpio agente del departamento antidroga de los EE.UU (John Travolta), deciden librar una guerra imposible contra el cártel.



Así, empieza una serie de maniobras y estratagemas cada vez más salvajes en un enfrentamiento donde ambas partes se juegan mucho.

Muchas caras conocidas

No solo atrae la historia: también el reparto. Encabezando el listado, Taylor Kitsch, Blake Lively y Aaron Taylor-Johnson, quienes encarnan a los dos traficantes y a la novia de éstos.



El primero de ellos destacó en 'John Carter' y en 'Battleship', mientras que Lively es la inconfundible Serena van der Woodsen en la serie de televisión Gossip Girl. Por último, Aaron Taylor-Johnson fue John Lennon en 'Nowhere Boy'.



Estas tres promesas del cine han trabajado mano a mano con tres maestros de la actuación: John Travolta, Benicio del Toro y Salma Hayek. Ellos son los "adultos" en 'Salvajes', y sin lugar a dudas, los que más problemas darán.



A ellos se han unido Demián Bichir (Enemigos íntimos) y el carismático Emile Hirsch ('Into the wild', 'Venuto al Mondo').



Desde que se estrenara el tráiler en abril de este año, 'Salvajes', la última apuesta de Oliver Stone, se ha convertido en uno de los proyectos más esperados de 2012. Y es que, solo la novela de Don Winslow fue una de las superventas que alcanzó la lista de los 10 primeros libros del New York Times en 2010.