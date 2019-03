El duelo: ¿Salma Hayek o Blake Lively?

Desde que Lado la secuestró, Ophelia ha estado recluída por el cártel mejicano. Sin embargo, a la líder de la banda, Elena, le gusta cenar con la joven... y la sienta en su propia mesa.



A Ophelia no siempre le gusta lo que Elena le dice, como en esta ocasión, que subestima la relacion que la chica tiene con Ben y Chon.



No duda en cuestionar el amor que se profesan: "Nunca te querrán tanto como se quieren entre ellos, de lo contrario, no te compartirían". ¿Qué pasará si es liberada? ¿Continuarán como hasta ahora, con una relación a tres bandas?



Quién sabe si además de secuestrarla, Elena le abre los ojos a Ophelia...