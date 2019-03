Ron Howard: "Me gustan las ideas que funcionan de múltiples formas"

Ron Howard es un director que no se enfrasca en el mismo tipo de películas. A él le "gusta todo tipo de contenidos". Y como director busca "tratar diferentes estilos y combinar retos". "Me gustan las historias que no sólo funcionan de una simple manera, sino de múltiples. Y a veces, son películas difíciles de comercializar para la audiencia".

Por ejemplo, lo que más le gusta de 'Splash', uno de sus anteriores filmes, es que "no solo es graciosa sino también romántica y tiene elementos de fantasía". "Lo que me gusta de 'Willow' es que era un nuevo mundo de efectos digitales, y a la vez es una historia de relaciones muy tiernas".

Entre las películas que ha dirigido Howard, ganador de un Oscar, se encuentran 'Splash', 'Willow', 'Cocoon', 'Llamaradas', 'Apolo 13','A Beautiful Mind' y 'Cinderella Man'. En 'Una Mente Maravillosa'.

El próximo 20 de septiembre llegará a las salas para revivir la rivalidad de dos legendarios de la Fórmula 1, Niki Lauda y James Hunt, en 'Rush'.