Así afectará 'Ready Player One' a la secuela del libro original

'Ready Player One' está dirigida por Steven Spielberg y se basa en la novela de Ernest Cline. Antes de que Spielberg estrenara su gran adaptación al cine, Cline ya sabía que quería hacer una secuela de la historia. El escritor lo tenía claro: "Quería asegurarme de haber terminado al menos un borrador de la secuela antes de ver la película porque no quería que la película me influyera", explicaba.

"Era muy consciente de querer escribir una secuela que agradara a los fans de la novela, pero que también pudiera servir para una película divertida". Tanto Spielberg como Cline intentan mantener la esencia de la historia de 'Ready Player One' y a juzgar por las primeras críticas el reto está conseguido.

La secuela de Cline "tratará con todos los mismos personajes y el tipo de situaciones", afirma el autor. "Lo que es realmente interesante para mí es que lo que le sucedió a Wade (Tye Sheridan) en la historia de la primera película me ha sucedido a mí en la vida real. Así que puedo tomar lo que he aprendido a través de la experiencia y traducirlo a la experiencia de Wade en la secuela".

'Ready Player One' ya está en cines para alegría de todos los fans del cine de Spielberg y la cultura pop. ¿A qué esperas para verla?