Todo sobre 'Ready Player One', la nueva fantasía de Spielberg

Steven Spielberg ha encontrado en Mark Rylance a su nuevo actor fetiche. Con Harrison Ford hizo cuatro películas de Indiana Jones (la quinta ya está cociéndose), con Tom Hanks otras cuatro ('Salvar al soldado Ryan', 'La terminal', 'Atrápame si puedes' y 'El puente de los espías'), y con Richard Dreyfuss tres ( 'Tiburón', 'Encuentros en la tercera fase' y 'Always: para siempre'). Pero nunca había encontrado a un actor con el que hacer a partir de ese momento todo su cine seguido. Mark Rylance ganó el último Oscar al mejor actor secundario por su trabajo con Spielberg en la citada 'El puente de los espías', repitió en 'Mi amigo el gigante' en el papel principal y ahora rueda 'Ready Player One', que es la cinta que nos ocupa (y que en estos momentos se filma en Birmingham, Reino Unido).

Pero, ¿qué película está rodando Spielberg exactamente? Se estrenará en marzo de 2018, y lo que sabemos es que se basa en el libro del mismo nombre; es una historia de ciencia ficción. Es la primera novela de Ernest Cline. El libro fue publicado en España en noviembre de 2011 por Ediciones B.

Tras 'Inteligencia artificial' y 'Minority Report', Spielberg vuelve a hablarnos de un futuro no demasiado amigable, y por primera vez en su amplia filmografía se adentra en el mundo de los videojuegos.

Es el año 2044 y el mundo es un desastre. Las fuentes de energía fósiles están prácticamente agotadas y el precio del combustible está por las nubes. En medio de una enorme depresión a nivel mundial la mayoría de la gente subsiste como puede. Sin embargo, un videojuego de realidad virtual llamado OASIS proporciona la vía de escape que las personas necesitan. La gente dedica más tiempo al juego que a la vida real misma. El juego ofrece todas las posibilidades imaginables y cualquier cosa es posible.

El creador de OASIS es un enorme fan de los años 80, así como un fantástico programador de videojuegos que amasa una inmensa fortuna con su compañía GSS, que tiene como obra maestra OASIS. Tras su muerte se anuncia en un vídeo que el juego contiene un Huevo de Pascua. Quien lo encuentre heredará toda su fortuna.

El tiempo pasa hasta que, tras cinco años, Wade Watts, quien decide como tantos otros lanzarse a la carrera para encontrar el Huevo de Pascua, de pronto logra resolver uno de los rompecabezas que le acerca más a su meta.

La competición es encarnizada entre los Sixers, los empleados de una empresa llamada IOI que pretende hacerse con el control de OASIS, y los Gunters, todas las demás personas, sea individualmente o en clanes.

Así comienza una carrera frenética en la que la única solución para sobrevivir es ganar.

Como se puede ver hay varios referentes actuales, tanto de la vida real jugona, como del cine reciente. Por un lado tenemos los famosos "Huevos de Pascua" que, fieles a la tradición anglosajona de la Semana Santa, se ocultan en jardines y parques para que los niños los encuentren con sus familias. Pero es también conocido el símil en DVD's, Blu-Ray's y videojuegos, donde suelen almacenar contenidos ocultos para los más hábiles cinéfilos / jugadores.

Por otro lado a nadie se le escapa la fiebre del 'Pokémon GO' (cierto es que la novela y la película comienzan antes a gestarse que la locura veraniega de Nintendo para móviles). Pero el tema de "hay un videojuego nuevo que os está haciendo confundir vuestra propia realidad" es algo muy recurrente, no sólo en broncas de madres a hijos, sino en la reciente literatura de ciencia ficción. El peligro de dar demasiado control y tanta información a grandes industrias del entretenimiento es siempre un tema de actualidad, y que el cine ha explotado muchas veces; "pan y circo" moderno para distraer a la sociedad de sus males habituales en el futuro (hambre, pobreza, miseria...) son también la base argumental de sagas de "young adults" de éxito o semiéxito reciente como las de 'Los juegos del hambre o 'Divergente'.

Este año de 'Pokémon GO', además, se ha estrenado una película fantástica que ha pasado con más pena que gloria, 'Nerve', protagonizada por Emma Roberts y Dave Franco, y que mezclaba este tipo de juegos de "realidad aumentada" (hay ahí cosas que sólo puedes ver / encontrar con tu móvil) con la absoluta inmediatez de algunas redes sociales (sobre todo Periscope y su clon, Facebook Live, o Snapchat y su reciente copia, Instagram Stories).

Con todo esto ya en nuestra cultura popular era normal que Spielberg se lanzara por fin a ofrecer su visión sobre este boom que estamos viviendo de videojuegos que quieren saber cada vez más de nosotros (con que el fontanero bajara por la cañería para salvar a la princesa nos bastaba, de verdad). ¿En el futuro nos servirán como único respiro? Clásicos como 'Perseguido' o 'Rollerball' sobre modernos combates violentos de gladiadores -algo que también estaba en la tercera entrega de 'Mad Max'- contrastaban con la amabilidad de Disney de las dos entregas de 'Tron'.

Warner Bros. quería estrenar 'Ready Player One' en la Navidad de 2017, pero han decidido retrasarla unos meses más atrás para no enfrentarla a 'Star Wars: Episodio VIII', cuyo público se antoja que puede ser el mismo (este episodio de la mejor saga galáctica de todos los tiempos será más oscuro que el anterior, pues es el segundo capítulo de esta nueva trilogía, y así como 'El imperio contraataca', el segundo acto es siempre el más oscuro... y el mejor). Spielberg no ha tenido problema en estrenar sus películas de ciencia ficción en las mismas fechas que episodios de 'La guerra de las galaxias': en 1977 su 'Encuentros en la tercera fase' coincidió con 'Una nueva esperanza', y en 2005 su 'Guerra de los mundos' compartió marquesina con 'La venganza de los Sith' (de Columbia y Paramount, respectivamente... mientras que las entregas de 'Star Wars' las llevaba Fox, ahora se encarga Disney). Los resultados en taquilla de esas películas nos se vieron afectados en modo alguno.

Pero con 'Ready Player One' Spielberg hace su primera película de ciencia ficción para Warner desde 'Inteligencia artificial' (su primera película para el estudio fue la producción de 'En los límites de la realidad' y la dirección de 'El color púrpura'), y si Warner dice que se mueve, se mueve.

Y para terminar, y volviendo al tema de los famosos Huevos de Pascua: como se puede ver en todas las fotos que van apareciendo online del rodaje en Birmingham, Spielberg ha sido fiel a las referencias de la novela de Cline (sobre todo a películas producidas por su compañía como 'Gremlins' o dirigidas por él como 'Tiburón', ya sabemos que el programados es un fan de los 70 y 80) y ha insertado esas imágenes icónicas en las paredes de sus sets. Así que doble juego, una película sobre Huevos de Pascua jugones con Huevos de Pascua cinéfilos. ¡Spielberg, te adoramos!