Raphael protagoniza 'Mi gran noche': "He sido indie toda mi vida"

"He sido indie toda mi vida", ha asegurado el cantante Raphael, con motivo de su regreso a la gran pantalla de manos de Alex de la Iglesia con la película 'Mi gran noche', una cinta de humor que llega a los cines el próximo viernes 23 de octubre en la que la televisión se convierte en espejo del mundo.

Raphael interpreta a Alphonso, un cantante que teme rivalizar en éxito con Adanne (Mario Casas) en la grabación de un programa de nochevieja en el que la combinación de caos y el esperpento se traducen en una apuesta sin concesiones por el humor.

Raphael: "He hecho de mi vida lo que he querido hacer"

Junto a ellos, aparecen en esta cinta un largo etcétera de intérpretes entre los que se encuentran Hugo Silva, Blanca Suárez, Pepón Nieto o Carmen Machi. Raphael ha reivindicado que ha sido independiente toda su vida. "He hecho de mi vida lo que he querido hacer, artísticamente hablando y no, he producido mis cosas", ha defendido el artista, quien afirma sentirse muy bien con este adjetivo.

El artista aceptó este papel y lo asumió desde el principio tal cual lo había diseñado el director porque, según ha indicado, ha conocido a gente así y nunca le pareció una locura. Además, ha manifestado que le ha encantado interpretar este personaje porque él es "totalmente" opuesto.

El cantante no considera esta cinta su regreso: "Yo nunca me fui". Tal y como explica, sus giras son "largas" y es "muy raro"que coincida con el reparto de una película. "Ahora estamos empezando a pensar que podríamos a hacer una película a finales del próximo año", ha indicado.

"Mi personaje es opuesto a mí"

El actor Mario Casas da vida en esta película a un cantante joven de éxito y protagoniza algunos de los momentos más divertidos de la cinta. Según ha indicado, Álex de la Iglesia ha sido "listo" porque sabe que el público lo relaciona con otro tipo de personajes y tanto en esta cinta como en 'Las brujas de Zugarramurdi' lo sitúa en el "lado contrario".

"Confía en mí, me da la oportunidad de volar, sabe qué mensaje transmitir. Que me llame para lo que quiera porque ahí estaré", ha señalado el actor.

PEPÓN NIETO Y BLANCA SUÁREZ

Otra de las parejas que protagonizan este filme está formada por Pepón Nieto y Blanca Suárez, dos actores que, en palabras de la actriz, "encarnan sensaciones muy diferentes": "Mientras que Nieto es el hilo conductor que une muchas cosas que ocurren, ella es un propulsor de parte de lo que ocurre en la cinta".

Suárez se ha sentido sorprendida por "su forma de hacer", porque es "como un niño". "Cuando se alegra se alegra mucho, tiene una risa contagiosa y cuando se enfada también, es un director de extremos y sobre todo se mueve mucho por la pasión", ha destacado la intérprete, quien subraya su "ilusión y creatividad".

En esta misma línea, Nieto coincide y señala que se trata de "un niño jugando a hacer cine". "Tiene la capacidad de hacerte creer que estás en Eurodisney aunque cuando cortas te das cuenta de que estás en Vietnam y que es muy duro muchas veces por la situación que cuenta. Tiene la capacidad que tienen los buenos directores de conducir el barco", resume.

Nieto describe a su personaje como "un espectador alucinado con lo que ocurre, algo que engancha el mismo punto de vista del espectador viendo el maremagnun de cosas que ocurren en la película".

En cuanto al fondo social que se percibe, Nieto añade que "toda la película rezuma mucha mala baba y cuenta mucho de ese intento constante por ser feliz a toda costa", algo que se ve en las redes sociales, una "felicidad fingida" que su personaje observa desde el exterior.

Preguntados por la carta abierta en la que la actriz estadounidense Jennifer Lawrence ha criticado la brecha salarial entre hombres y mujeres en Norteamérica, Suárez ha señalado que "la industria americana y la española aún distan mucho" y no cree que se pueda opinar de lo que ella habla porque "queda bastante lejos".

"No sé si hay tanta brecha", ha señalado la actriz, a lo que Nieto añade que en España no es conocen los sueldos por lo que no se puede conocer si esa misma sensación.