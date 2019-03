Ridley Scott: "Prometheus responde muchas de las preguntas de Alien"

Una expedición que busca respuestas sobre el origen de la humanidad. Así arranca 'Prometheus', un título que también pretender resolver interrogantes: "La primera película dejó muchas preguntas, preguntas que no fueron respondidas en las tres entregas siguientes -explica el director Ridley Scott- así que llevaba 10 años pensando en ello y hace 7 que empezó la génesis del proyecto".

Hay relación con la saga Alien aunque, Ridley dejó claro "que no era una precuela sino una pieza original que tiene el adn de las otras" explicó Noomi Rapace. Junto a ella, Michael Fassbender confesó: "Yo por ejemplo no he visto las tres películas anteriores".

Otro aviso: hay ciencia ficción filosófica mezclada con acción y dosis de terror. Incluso alguna escena de esas que cortan la digestión. "Bueno, depende de lo que hayas comido, de lo bien que te haya sentado la hamburguesa", dice la siempre divertida Charlize Theron.

Además de localizaciones naturales, para Prometheus se han construidos 16 decorados en casi cinco mil metros cuadrados. La fijación de Scott por la ambientación real se nota incluso en los sets dónde hacemos las entrevistas.

"Pienso que es mejor para los actores, estar en un decorado con un croma verde no ayuda nada", dice el director. "Es mejor, no tienes qué disimular, no tienes que hacer como si condujeses un coche", ríe de nuevo Theron.

En Londres y con alfombra azul espacial, 'Prometheus' ya ha despegado. Para verla en España habrá que esperar hasta el 3 de agosto