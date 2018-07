Michael Fassbender, el hombre de moda se sube a 'Prometheus'

Michael Fassbender es ese tipo de actor que rompe esquemas, que vuelve loca a la prensa y que resulta impredecible en cualquier acto al que acude. Es esa estrella que parece no haber perdido la humanidad, la modestia o ni siquiera la accesibilidad. En el pasado Festival de San Sebastián llegó en moto desde Venecia, y no dudó en quedarse una semana por Donosti a disfrutar del spanish way of life.

Antes que el cine, Fassbender ya había conquistado la pequeña pantalla. En 2001 se estrenó con Band of Brothers, una serie para televisión de Steven Spielberg y Tom Hanks, un comienzo que sin lugar a dudas auguraba una buena carrera cinematográfica.

Hasta 2006 no participaría en ninguna producción del séptimo arte, pero cuando se lanzó, fue un éxito. Luchó en las Termópilas siendo Stelios en '300', de Zack Snyder, brilló con su actuación en 'Fish Tank', y fue fiel en su cruzada contra los nazis en 'Malditos Bastardos', de Quentin Tarantino.

Y a partir de ahí, el mundo fijó su mirada en él. Protagonizó 'Centurión' en 2010, y fue tan solo un año después cuando el éxito llamó verdaderamente a sus puertas. Comenzó como Magneto, el villano de 'X-Men: Primera Generación'; después fue uno de los máximos exponentes del psicoanálisis interpretando a Carl Gustav Jung en 'Un método peligroso', junto a Keira Knightley, y la crítica le alabó por darle personalidad a Brandon, un adicto sexual en 'Shame', de Steve McQueen.

En 2012, después de 'Indomable', Fassbender no duda en dejar sus sentimientos a un lado convirtiéndose en un androide; o lo que es lo mismo, un robot con forma de humano en 'Prometheus'.

David tratará de lidiar con los objetivos para los que ha sido programado y los sentimientos que no le han permitido tener. Ahora, bajo el mando de Ridley Scott y junto con Charlize Theron, Noomi Rapace y Guy Pearce, participa en la que se espera que sea una de las peliculas más taquilleras de este año.