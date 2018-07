Charlize Theron, la madrastra que se subió a la nave 'Prometheus'

A punto de cumplir 37 años, Charlize Theron tiene una carrera cinematográfica envidiable a sus espaldas. Sin comerlo ni beberlo, es una de las mejores actrices en estos momentos pese a que nunca formara parte de sus planes serlo.

Se estrenó en la gran pantalla a finales de los 90 con Keanu Reeves en 'Pactar con el Diablo', y tres años después comenzaría a destacar con Hombres de Honor, junto con Robert de Niro, donde trataría una historia de superación como la de ella misma.

Fue en 'Noviembre Dulce' cuando mostró su parte más tierna, pero no le duraría mucho. En 'The Italian Job', ya en 2003, mostró sus cualidades como ladrona y como experta conductora de deportivos.

Pero esa sensualidad al volante la cambió por una interpretación magistral en 'Monster', donde decidió transformarse por completo en Aileen Wuormos y asumir su personalidad agresiva y conflictiva. Tanto se metió en el papel, que el filme recibió 23 galardones, y ella en concreto 19 premios. Entre ellos, el Óscar que la consagró en el séptimo arte.

Fue con 'Aeon Flux' y con 'Hancock' -esta última con Will Smith- cuando Charlize comenzó a interesarse por la ciencia ficción. En Aeon Flux se adaptó perfectamente al papel y a las exigencias del guión, y no defraudó. Con 'Blancanieves y la Leyenda del Cazador' también apostó por este género, y además, aceptó ser la Reina Malvada y no tan bella como Kirsten Stewart. Para algunos, toda una osadía.

Y es ahora, unos meses después de haber protagonizado a la reina más maléfica de los cuentos para niños, cuando Charlize se sube a la nave 'Prometheus' y lidera la más ambiciosa expedición en busca de los orígenes de la humanidad.

Ella es Meredith Vickers, una de las trabajadoras de la empresa Weyland Corporation, quien financia la misión al espacio a bordo de Prometheus a finales del siglo XXI. Pese a la frialdad que caracteriza su personaje, el director Ridley Scott, es un maestro en darle la vuelta a la personalidad de cada protagonista, y Meredith Vickers no será menos...

Aunque la tripulación la detesta por ser quien más trabas pone a la misión, Vickers descubrirá su secreto y se cumplirá así la tradición de Scott. Ni si quiera por exigencias del papel Charlize Theron puede desprenderse de ese encanto y simpatía que tanto la caracterizan, aunque pasen 100 años y no tenga los pies en la Tierra.