Jonny Weston, savia nueva para Hollywood

Jonny Weston es originario de Carolina del Sur. A los 18 años comenzó su carrera de Químicas en la Universidad del Sur de California. Pero, se percató que lo suyo era la interpretación y provó fortuna en Nueva York. Su decisión fue todo un acierto.

Su carrera cinematográfica despegó en la ciudad de los rascacielos donde tuvo un papel que figuraba en el reparto de la película independiente 'Someday This Pain Will Be Useful to You', al lado de Marcia Gay Harden.

Posteriormente, Jonny se mudó a Los Ángeles, donde intervino en otras producciones independientes como 'Sugar', 'John Dies at the End' (estrenada en Sundance en enero de 2012), 'Under the Bed' y, muy recientemente, 'Cherry', con James Franco.

Además, ha protagonizado el film 'Persiguiendo Mavericks' donde interpreta a Jay Moriarity, un surfero que se dispone a viajar a las playas del norte de California, conocidas como Mavericks.