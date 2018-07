Gerard Butler, versatilidad y talento no exento de físico

Gerard Butler es un actor de talento, cantante, abogado , productor de cine británico y miembro del consejo de Artists for Peace and Justice. Butler nació en Paisley (Renfrewshire, Escocia), siendo el más joven de tres hermanos e hijo de Margaret y Edward Butler. Sus primeros años los vivió en Montreal (Canadá) y, posteriormente, volvió a su municipio natal tras la separación de sus padres. Estudió Derecho en la Universidad de Glasgow, donde fue presidente de la Sociedad de Leyes de la Escuela y trabajó como abogado tras su graduación.

Sus inicios en el mundo cinematográfico

Empezó su carrera como actor en las obras teatrales Coriolanus y Trainspotting, tras las cuales obtuvo su primer trabajo en una película, 'Mrs. Brown', en 1997. El mismo año apareció en 'El mañana nunca muere', y en 2000 fue por primera vez el personaje principal de una película, en 'Dracula 2001', donde se hizo conocido.

Posteriormente, apareció en 'Tomb Raider: La cuna de la vida' (2003), en la que actuó junto con Angelina Jolie, pero alcanzó la fama cuando encarnó a Atila en la serie televisiva estadounidense 'Attila'. También, apareció en la serie televisiva del Reino Unido 'The Jury'.

Empezó a tomar lecciones formales de canto, incluso, antes de ser elegido para participar en la adaptación para el cine de 'El fantasma de la ópera', de Andrew Lloyd Webber. Entrenó varias horas al día desde enero de 2003 hasta junio de 2004. También, se volvió muy cercano a su co-estrella Emmy Rossum, a quien ve como una hermana menor.

En 2007 interpreta al rey Leónidas I en la película '300', la cual le dio a conocer ante el público y le lanzó al estrellato, dirigida por Zack Snyder. Ese mismo año, en 2007 encarna en el drama romántico 'P.S. I Love You' el papel de Gerry Kennedy, un irlandés que vive en Nueva York junto a su mujer Holly Kennedy (Hilary Swank).

En 2008 interpreta a 'One Two en RocknRolla' dirigida por Guy Ritchie. En 2009 protagoniza la película 'Gamer', una película de acción basada en un videojuego de realidad virtual, además, también, lo podemos ver como coprotagonista en la película 'The Ugly Truth' junto con Katherine Heigl, y en la película 'Law Abiding Citizen' como Clyde Shelton, junto con Jamie Foxx, como Nick Rice.

Butler puso en marcha una productora con su representante de toda la vida, Alan Siegel, en marzo de 2008. Su primer proyecto, 'Un Ciudadano Ejemplar', protagonizado por Butler, recaudó más de 100 millones de dólares en todo el mundo convirtiéndose en el estreno más lucrativo de Overture Films hasta la fecha.

En marzo de 2010 Butler prestó su voz al personaje principal, Stoick, en la película de animación de DreamWorks, candidata al Oscar, 'Cómo entrenar a tu Dragón'.

Sus proyectos más recientes

Este año Butler participa en el film 'Persiguiendo Mavericks' y protagoniza la película dirigida por Gabriele Muccino 'Playing for Keeps', que será estrenada el 7 de diciembre. En el film, el actor dará vida a una mundialmente famosa estrella del fútbol que intenta reconstruir sus relaciones con su hijo y su exesposa entrenando al equipo en que milita su hijo.

Además, Butler participa, actualmente, en la producción del thriller de acción ambientado en la Casa Blanca y dirigido por Antoine Fuqua, 'Olympus Has Fallen', en la que da la réplica a Aaron Eckhart, Angela Bassett, Melissa Leo, Rick Yune, Ashley Judd y Robert Forster. Butler encarna a un antiguo agente del Servicio Secreto que trata de detener a unos terroristas coreanos que se han infiltrado en la Casa Blanca y han tomado como rehén al presidente (Eckhart). El estreno de esta película está previsto para 2014.