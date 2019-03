Yon González a Blanca Suárez: "Tu en lo que tienes experiencia es en tocar los cojones"

PRIMER CLIP DE PERDIENDO EL NORTE I EN CINES 6 DE MARZO

Julián López y Yon González, científco y economista, ya han encontrado un trabajo en Berlín: pinches de cocina en un restaurante de Kebab. ¿Y qué pintan allí? Pues de momeno trabajar, algo que en España no conseguían. Pero parece que a Hugo eso de tener que limpiar la "mierda" del restaurante no le hace mucha gracia, "para servir cervezas a guiris me quedo en España". En este nuevo clip de 'Perdiedo El Norte', Blanca Suárez le intenta explicar que ella fue camarera antes de empezar en el estudio de arquitectura donde trabaja y que "si no sabes alemán esto es lo que hay". "No he venido a Alemania hacer el trabajo que los españoles no quieren hacer" .