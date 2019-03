Videoblog: Alberto Chicote se mete a cura en 'Perdiendo el Norte'

Alberto Chicote ha colgado su chaqueta de cocinero por unos días para ponerse la sotana y ejercer de cura. El popular chef debuta como actor en 'Perdiendo el Norte', la nueva comedia de Nacho G. Velilla.

A pesar de que Chicote ya hizo sus primeros pinitos en un corto y ha hecho varios documentales, asegura que "es la primera vez que no hago de cocinero". Y la experiencia le ha gustado, "me lo he pasado de maravilla".

El chef de 'Pesadilla en la Cocina' ha tenido la suerte de compartir plano con actores veteranos de la talla de Carmen Machi y Javier Cámara. En este nuevo videoblog le vemos en plena acción y ¡repitiendo secuencia!

No estaba nervioso pero "sí expectante" por la situación, las cámaras, la sala de maquillaje y como no podría ser de otra manera... por el catering. ¿Les daría una pequeña clase de cocina?

Al chef, y ahora actor, se le ha dado de maravilla la experiencia y amenaza con cambiar de oficio, "si me invitan más veces me apunto".

'Perdiendo el Norte' es una comedia romántica sobre la generación perdida que narra en clave de humor las desventuras de una pareja de jóvenes, Hugo y Braulio, con una gran preparación que se ve obligada a emigrar a Alemania, ante la falta de trabajo en España.

Al ver por televisión un programa tipo "Españoles por el mundo", creen que en Alemania está la solución a todos sus problemas y la tierra prometida, pero pronto se dan cuenta de que la realidad es bastante más dura… descubrirán que sobrar en un sitio no significa ser necesario en otro y que perseguir el sueño alemán puede tener mucho de pesadilla

El reparto lo completan Blanca Suárez, Miki Esparbé, Julián López y el veterano José Sacristán.