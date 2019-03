Tráiler final de 'Perdiendo el Norte': Yon González y Julián López se van a Berlín, ¿el paraíso de los españoles?

EN EXCLUSIVA I ESTRENO EL 6 DE MARZO

Hugo y Braulio son dos jóvenes con formación universitaria que, hartos de no encontrar ni trabajo ni futuro en España, deciden emigrar a Alemania. Pronto descubrirán que sobrar en un sitio no significa ser necesario en otro y que no es "oro todo lo que reluce". Es la trama de 'Perdiendo el Norte', la nueva comedia de Nacho G. Velilla protagonizada por Yon González, Blanca Suárez y Julián López que llega a los cines el 6 de marzo.