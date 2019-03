El manual para el emigrante novato de los actores de 'Perdiendo el Norte'

Les preguntamos a los actores y al director de 'Perdiendo el Norte', el fenómeno del cine español de 2015, qué consejos debe seguir la persona que emigre por primera vez a un país extranjero. Miki Esparbé y Blanca Suárez recomiendan "que machaquen bien el idioma, conocer bien el idioma del sitio donde vas". Julián López entiende que lo importante es "empaparse bien de la cultura, de la gente, para sentirse uno más y así llevar terreno ganado". Blanca Suárez, por su parte, piensa que "hay que estar abierto a sorpresas, tanto buenas como malas".

Malena Alterio cree que es básico "llevar la cabeza abierta, con ganas de aprender, de integrarte allá donde vayas". El director de 'Perdiendo el Norte', Nacho G. Velilla, sostiene que "tienen que llegar con paciencia, y hay que ser consciente de que lo de 'llegar, ver y vencer' es complicado en el caso de un emigrante.

Esparbé lo tiene claro: "que vayan con algo ahorrado, imagínate que llegas y no tienes trabajo". "No hay que ir con unas pretensiones de triunfar muy altas, porque no sabes por dónde vas a pasar".

En resumen, el elenco de 'Perdiendo el Norte' recomienda a los emigrantes novatos que viajen "con ilusión", que sean "honestos y tenaces", y sobre todo con la "firme convicción de que uno tiene algo que aportar y algo que decir, y no viajar desde la humillación", como sostiene José Sacristán.

'Perdiendo El Norte', la comedia romántica sobre la generación perdida está triunfando entre el público español. En cuatro semanas que lleva en cartelera, Blanca Suárez, Julián López, Yon González, José Sacristán y Miki Esparbé, que forman parte del reparto, han conquistado ya a un millón de personas con sus historias de españoles en Berlín.