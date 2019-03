Si no fueran actores, ¿en qué trabajarían los protagonistas de 'Perdiendo el Norte'?

PRESENTACIÓN DE 'PERDIENDO EL NORTE' I EN CINES EL 6 DE MARZO

Huyeron de la crisis para buscarse la vida en Berlín pero van a acabar 'Perdiendo el Norte'. Así están Blanca Suarez y Yon González en la nueva película de AtresmediaCine que se estrena este viernes. Una pareja entre el sí y el no, en un mundo en el que las cosas no son tan fáciles como imaginaban. No al menos para sus personajes. Pero, ¿y ellos? ¿se ven sobreviviendo en Alemania?