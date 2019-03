Carla a Hugo: "¿Cuánto tiempo vas a estar recordándome que te atropellé sin querer?

En este segundo mini sketch nos trasladamos a la estación de Berlín donde nos esperan dos jóvenes: Carla Herrera, que lleva cinco años asentada en la ciudad, y Hugo Cifuentes que llegó hace seis meses a la capital alemana en busca de trabajo.

Viven juntos aunque según nos explica Hugo "no somos pareja". Algo que a Carla no le ha hecho mucha gracia (por la cara que pone). Carla es el personaje al que da vida Blanca Suárez, una chica inteligente, avispada, resolutiva, trabajadora, sensata… Por su parte, Yon Gonzlez es Hugo, tiene dos carreras y un máster.

El motivo por el que quedamos con ellos en la estación es porque fue el lugar donde se conocieron cuando Hugo piso por primera vez la ciudad. Fue en la estación central de Berlin Hauptbahnhof, la mayor estación ferroviaria de paso de la Unión Europea.

"Aquí nos conocimos". La primera vez no se cayeron muy bien, "ella tuvo un mal día" y él "era un mbécil". Por lo que podemos deducir, no empezaron con buen pie su relación aunque no hay roces que no puedan desaparecer en Berlín.

Después de visitar la estación, la 'pareja' nos lleva de tour por la ciudad. En Berlín hay mucha tradición de ir en bicileta porque es "una ciudad muy plana", explica Carla. Pero "es verdad que si no estás acostumbrado tienes que tener cuidado porque a la mínima te atropellan", le replica Hugo (¿con segundas?); lo que nos hace suponer que tuvieron más que palabras el primer día que se conocieron.

La bicicleta es uno de los medios de transporte más utilizados y la ciudad cuenta con unos 620 Km de vías ciclistas. Vías que no debió de utilizar Carla cuando atropelló a Hugo. ""¿Cuánto tiempo vas a estar recordándome que te atropellé sin querer?".

Continuando nuestro paseo por Berlin, Carla y Hugo, nos muestran el rio Spree. Tiene una longitud de 400 km de los cuales 182 son navegables. Es un lugar donde a los berlineses les encanta venir a tomar una cereza.

Finalizado nuestro pequeño tour por la ciudad nos despedimos de la pareja. La dejamos dsfrutando de las vistas y de una pequeña 'discusión de pareja'.