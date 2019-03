Braulio: "El alemán es complicado, he llegado a echarme laca en vez de desodorante"

Cambió la investigación universitaria por la aventura en Berlín. En este nuevo programa de 'Españoles Alrededor del Mundo' visitamos a Braulio Huete, es de Cuenca y lleva seis meses en Berlín. Pero... ¿cómo llega un científico a la capital alemana?

Sin perder el sentido del humor, nos responde que "como casi todo el mundo, en avión". Como el tema del oficio estaba muy mal en España, bastante complicado, pues hablando con un amigo suyo "Hugo Cifuentes, pues nos vinimos arriba y decidimos venirnos a Berlín... ¡y en qué momento!".

Braulio nos hace una visita guiada por las calles de Berlín y nos enseña hasta su graffiti favorito. Durante el paseo nos va contando su experiencia en la ciudad. "Al principio cuesta bastante adaptarte a la vida en Alemania, sobre todo por el idioma que es bastante duro y complicado".

Como dato, Alemania es el país más valorado para emigrar para los españoles, seguido de Reino Unido y Estados Unidos y el alemán es el idioma de la Unión Europea con más habitantes nativos.

"Me he llegado a lavar los dientes con mostaza y una vez en vez de desodorante me eche laca". Armó una que a las entrevistas iba oliendo "como mi abuela". Ahora lleva mejor el idioma. Le está echando un cable un compañero del trabajo "no es alemán es turco".

Durante el paseo nos lleva a comer la 'currywurst', comida típica de Berlín y el tentempié favorito de los Berlineses. "Está bastante rica", Braulio con cara sospechosa. Aunque después explica que quién dice bastante rica, dice que "es lo que hay básicamente". "Yo prefiero el jamón que queréis que os diga".

Nadie dijo que esto fuera fácil emigrar a un país que no es el tuyo.