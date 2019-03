"Pancho" de día, "Cook" de noche: La vida privada del perro más famoso de España

Cada día "Pancho" sale tres veces a pasear. Tiene su parque favorito y le encanta jugar con una pelota y un artilugio que hace ruiditos. Sin embargo, no se relaciona con otros perros. Prefiere los seres humanos. Su adiestrador nos cuenta que, en realidad, "siente como un ser humano".

"Pancho", que en realidad se llama "Cook", no perdona su aperitivo de jamón en el bar del pueblo, donde todos le conocen. Sin embargo, su vida real no es precisamente de película. Es como la de cualquier otro perro. Come pienso y duerme en una cunita.

Lo que lleva mal es eso de verse en pantalla. Se cree que tiene delante otro perro, se pone a ladrar y molesta al resto del cine. Así que solo ha podido ver una parte de su nueva película "Pancho, el perro millonario".