Joe Wright, sobre 'PAN': "Hacer una película de fantasía para niños ha sido muy liberador"

Joe Wright, el director de 'PAN (Viaje a Nunca Jamás)' confiesa que "la posibilidad de hacer una película para niños, una película de fantasía, fue algo muy liberador. He podido incorporar las ideas más locas y no he tenido que tomarme a mí mismo muy en serio, así que ha sido divertido".

¿Por qué aceptó Rooney Mara el papel de Tiger Lilly (Tigrilla en la versión española)? "Pensé que mi familia iba a ir al cine y que disfrutaría con una película de este tipo, mis sobrinas y sobrinos, ha sido bonito poder hacer algo así", explica la actriz.

Garret Hedlund, el Garfio más joven que haya conocido la historia cinematográfica, añade que "teníamos un buen guión, Garfio es mucho más joven y ostentoso y junto a Peter Pan trata de escapar de Nunca Jamás. Es algo nuevo, fresco, y pensé que sería interesante".

Wright insiste en que "Hugh es un actor extraordinario y un gran líder". El actor, que parece haberse entendido a la perfección con Hugh Jackman, explica que el australiano "creó una atmósfera en la que estaba muy disponible, nunca abandonaba el set de rodaje. Los otros actores, especialmente Levi Miller (Peter Pan), podía ir, hablar con él y apoyarse en él".