Videoblog de 'Palmeras en la Nieve' (III): Macarena García y Fernando Cayo nos llevan a los años 50

"Todos los días llego y digo ¿pero qué es esto? ¿Dónde estamos?". Así llega todos los días Macarena García al set de rodaje de 'Palmeras en la Nieve', el nuevo proyecto de Fernando González Molina.

En esta tercera entrega conocemos un poco más cómo se ha recreado el pequeño poblado de Guinea Ecuatorial en un "descampado" de los paisajes de Canarias. "Te traslada a otra época", explica la actriz que da vida a Julia.

El actor Fernando Cayo también se une a esta nueva entrega del diario de rodaje. Su personaje es Garuz y está fascinado con los espectaculares decorados de 'Palmeras en la Nieve'. "Todo está construido especificamente para la película por un equipo de arte", explica el actor.

Antón Laguna es el responsable. "Empezamos a constuir siete semanas antes de que empezase el rodaje", nos desvela el director de arte. Siete semanas ha durado la construcción, ambientación y el atrezzo para recrear los años 50.

Según el director de arte no ha sido una tarea fácil. Además de contriur ellos mismos las cabañas, recrear un hospital e incluso plantar los árboles, han tenido que buscar atrezzo "de los años 50" y ha "costado mucho conseguirlo".

Fernando Cayo nos da un paseo por el despacho "perfectamente ambientado". Desde el sacapuntas de la época hasta un clásico de las máquinas de escribir. "Es una gozada", dice entusiasmado el actor.

"No me digáis que no tenéis ganas de ver la película".

