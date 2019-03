CONCURSO CERRADO: Consigue la espectacular BSO de 'Palmeras en la Nieve' compuesta por Lucas Vidal y Pablo Alborán

Pablo Alborán nos hace viajar a Guinea metafóricamente. El cantante compone e interpreta el tema principal de 'Palmeras en la Nieve’, la película producida por Atresmedia Cine. Es la primera colaboración del artista en el mundo cinematográfico, que a través de la letra y la música transmite la historia de amor que late tras el film.

Más de 65 músicos han participado en la grabación para reflejar todos los matices de la película. El compositor Lucas Vidal, que ha puesto su firma a otras bandas sonoras como 'Fast & Furious 6', 'The Raven' y 'The Cold Light of Day', ha sido el encargado de crear la envolvente banda sonora original del film.

Tanto la música original como el tema de Alborán han sido reconocidos por público y crítica, y cuentan con nominaciones a los Premios Goya a Mejor Música Original y Mejor Canción Original respectivamente.

