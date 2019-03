Nacho Vigalondo: "Me gusta hacer experimentos en las cabezas del público"

"Me haría mucha ilusión que alguien me ofreciese convertir 'Dark Sky' en una película de verdad, pero el principal problema que tendría es que no sé de qué demonios va". El que habla es Nacho Vigalondo y el contexto es el Nocturna, Festival de Cine de Terror que acaba de cerrar sus puertas en Madrid.

Allí el director presentó las primeras imágenes de 'Open Windows', su última y sorprendente película cuya trama, un thriller clásico con secuestro incluido, transcurre en distintas ventanas abiertas en la pantalla de un ordenador. Pero aquí no acaba la parte rompedora.

Las primeras imágenes de las que hablábamos eran los primeros cinco minutos de 'Open Windows', los cuales en realidad presentan otra película muy distinta (y puro deleite para el público del Nocturna) dentro de la original: la 'metapelícula' se llama 'Dark Sky'.

La cinta llegaba hasta allí como una incógnita planteada con un poster que seestrena.com, en confabulación con el director, se encargó de filtrar en Internet. En la jornada de clausura del festival madrileño supuestamente se esperaba la asistencia del realizador "Richie Gabilondo" y del actor "Dave Daniels". Los que aparecieron sobre el escenario a los presentes les sonaron más conocidos.

"El poquito tiempo que sale en 'Open Windows' el director Richie Gabilondo le doy la oportunidad de ser un poco idiota y un poco misógino con la actriz protagonista, espero no atreverme nunca a ser algo así", cuenta Vigalondo una vez resuelto el embrollo.

Esa actriz es una actriz haciendo de actriz. O sea, que en 'Open Windows', Sasha Grey interpreta a una actriz, que no es otra que la protagonista de 'Dark Sky'. Y 'Dark Sky' es solo una excusa original, churretera y divertida para presentar al personaje según arranca 'Open Windows’. Cerramos el círculo.

Antes la forma que el fondo

Como lo han sido otras películas, como por ejemplo 'Gravity', la reciente ganadora del Oscar a mejor director, con 'Open Windows' lo que podría marcar un hito es su envoltura.

"Los productores me propusieron hacer una película en la que Internet tuviese una presencia importante en pantalla. Yo les devolví la pelota y les pedí que la presencia fuese total, que toda la película sucediese en la pantalla de un ordenador".

El resultado han sido unas 9 horas de metraje que se pueden ver simultáneamente en distintas ventanas que se abren y cierran en la pantalla de un portátil durante 90 minutos. Y cada una de ellas será para traer de cabeza a Elijah Wood.

"Intento hacer películas divertidas, frenéticas, sorprendentes, que no se agoten una vez vistas, si no que puedas seguir dándoles vueltas después de verlas, que vistas una segunda vez tengan una mayor cantidad de detalles. Me gusta pensar en experimentos con las cabezas del público".

El sorprendente y excitante experimento se llama 'Open Windows' y llega a los cines el 4 de julio.