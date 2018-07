Diez razones por las que Tom Cruise es el único que puede salvar el mundo

1. Tiene disciplina militar

Se alistó en La Marina de los Estados Unidos, en una escuela de élite para pilotos, para convertirse en un experto en técnicas de combate con 'Top Gun'. En 'Nacido el 4 de julio'se incorporó como voluntario para ir a la guerra, convencido de que defender a su país es la mejor manera de demostrarle su amor, todo un patriota.

2. ¿La acción? Directamente en vena

Ha demostrado que nunca ha dejado de estar en primera línea de batalla, por desempeñar él mismo las escenas de riesgo: ha sido el mejor piloto de coches en ‘Días de trueno’, se ha metido en el pellejo de un agente secreto en ‘Noche y día’, más tarde se pasó al lado del espionaje en ‘Minority Report’ y aunque en ‘Valkiria’ interpreta a un coronel con un parche en un ojo, no se le escapa ni una.

3. No hay 'Misión Imposible' para él

Ha logrado superar todos los encargos por muy difícil que fueran: desde evitar la venta de un disco robado que contiene información secreta de vital importancia en 'Misión imposible', también logró impedir que un despiadado ex-agente que se ha convirtió en terrorista internacional se apodere de un virus mortal 'Misión imposible 2', consiguió rescatar a un agente de su equipo que había sido secuestrado en 'Misión imposible 3’, hasta en la última entrega en la que es abandonado a su suerte y sin recursos, y aun así consiguió evitar un nuevo ataque con 'Misión imposible: Protocolo Fantasma'.

4. Podría sobrevivir sólo a base de beber sangre

Porque si se tiene que pasar al mundo sin almas, ha evidenciado que puede ser el vampiro más frío de todos y que beber sólo sangre no es problema para este héroe, 'Entrevista con el Vampiro'.

5. Y si no puede él… puede ‘la Cienciología'

Como buen héroe que se precie, la historia de su vida marca sus pasos. Pocos serán los que sepan que Tom ingresó en un Monasterio Franciscano, con la devoción de convertirse en cura. Pero, gracias a Dios, allí se dio cuenta de que la parte contemplativa no era lo suyo, despertó y dio a la luz su vena artística para la actuación. Más tarde fue 'la Cienciología’ la que entró en su vida, curándole (según él), la dislexia que padecía.

6. Y si hace falta, se disfraza

Hasta calvo, gordo, peludo y con gafas marca hitos del cine, y así nos lo demostró en 'Tropic Thunder: ¡Una guerra muy perra!'. Su amor, y el del resto, por este personaje hizo que protagonizara junto a Robert Pattinson la promoción de los premios MTV de 2010. Y como era muy difícil abandonarle, decidió volverse a meter dentro de Les Grossman y marcarse un sonado baile con Jennifer Lopez, durante la gala de los premios.

7. Y como a buen salvador… le van las mujeres y el amor

No existe un héroe que no vaya acompañado de impresionantes damas. Esto es lo que tuvo que pensar Tom Cruise, porque su pequeña estatura no ha sido impedimento para que algunas de las más guapas actrices de Hollywood, tanto dentro como fuera de las pantallas, como Nicole Kidman, Penélope Cruz, Demie Moore…y hasta Katie Holmes que tenía conquistado a otro súper héroe como ‘Batman’ decidió abandonarle decantándose por el gran Cruise.

8. Mítico hasta en calzoncillos y calcetines…

No podemos olvidarnos del gran baile que se marcó en 'Risky Business', que aunque sus 'pintas' podían haberse convertido en burla recurrente, ha conseguido que esa escena no solo se quede grabada en las retinas de los cinéfilos ochenteros, si no que se convierta en todo un icono de su generación. Aunque claro, todo ello queda eclipsado por la versión de la escena que protagonizó Heidi Klum en ropa interior para un anuncio de televisión. No hay color.

9. Será por dinero…

Y si pegando tiros, poniendo bombas o viajando al espacio exterior no se acaba con el enemigo, puede pasar al plan B: el chantaje. Tom Cruise tiene dinero de sobra para disuadir a alienígenas con infulas invasoras, o para frenar los planes de organizaciones destructivas con sobres, maletines o lo que haga falta. Y es que Tom Cruise se encuentra en el puesto 35 de los más ricos del mundo, con una fortuna valorada en 14,5 millones de dólares.

10. Y porque ya ha demostrado que los planetas en ruinas no le asustan

En 'La Guerra de los Mundos' ya demostró que eso de que salgan alienígenas de debajo de las piedras (literal) no le asusta. O por lo menos, que sabe sobrevivir con los suyos en un planeta en destrucción. En las mismas lides se mete ahora en 'Oblivion', una cinta futurista en la que la mitad de la humanidad ha abandonado un planeta devastado, y cuyo destino recae en manos de, repetimos, el único hombre capaz de salvarnos.

Si no te lo crees, puedes comprobarlo en los cines a partir de este viernes en los cines.